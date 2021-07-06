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Çarparak durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çarparak durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çarparak durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı.


Bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, trafik kontrolünde dur ihtarına uymayan aracın peşine düştü. Bursa-İzmir yolu polis hatıra ormanı mevkiinde kıstırılan araç bariyerlere çarparak durduruldu. Kaçan şahısların kimyasal uyuşturucu madde getirdiklerini tespit eden ekipler, araç içerisinde yaptığı aramada 150 kullanımlık kimyasal uyuşturucu madde buldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, amansız takibin ardından kıskıvrak yakaladığı uyuşturucu tacirleri Ç.S. ve E.A'yı gözaltına aldı. Polis merkezinde süren işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Ç.S ve E.A. tutuklandı.

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