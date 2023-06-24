Çarptığı genç kadının ölümüne sebep olup kaçmıştı... Tutuklanan sürücü hem ehliyetsiz hem alkollü çıktı

Bursa'da marketten çıkıp yolun karşısına geçen 33 yaşındaki kadına çarpıp ölümüne neden ve olay yerinden kaçan sürücü tutuklandı. Kan testi alınan 21 yaşındaki sürücü 105 promil alkollü çıkarken, ehliyetinin de olmadığı öğrenildi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. İncirli Caddesi üzerinde 34 FIF 791 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf K.(21), aşırı süratle ilerlediği sırada, marketten dondurma alıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova'ya (33) çarptı. Otomobilin çarpmasıyla Selova havada metrelerce savrularak yere çakıldı. Herkes otomobilin duracağını beklerken, sürücü aksine gaza basarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri kazazedeyi hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan Selova, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, polis olay yerinden kaçan sürücü Yusuf K.'nin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerince olay yerinden kaçan sürücü araç plakasından tespit edildi. Gözaltına alınan Yusuf K., ifadesinde, "İki arkadaşımla marketten alkol alkol alıp içtik. Daha sonra biraz turlayacaktık. Karşıma yayın çıktığı fark ettim ama direksiyonu kıramadım. İleride arkadaşlarımı bırakıp bende amcamın evine kaçtım" dedi. Hastaneye kan testi için götürülen ehliyetsiz sürücü, 105 promil alkollü çıktığı öğrenildi. İfadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan Yusuf K., ceza evine gönderildi.