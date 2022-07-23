Çarşı bölgesine 150 araçlık otopark kazandırılıyor

Gazi Ahmet Türkyılmaz Sokak'ta 2,3 milyon TL'ye kamulaştırması yapılan 4 işyeri ve 9 dairenin bulunduğu binanın yıkımı tamamlanırken, burada elde edilen 3 bin m2 alanda 150 araçlık otopark oluşturulacak.

İnegöl Belediyesi çarşı ve bankalar bölgesine nefes aldıracak önemli bir projenin startını verdi. Yenice Mahallesi Gazi Ahmet Türkyılmaz Sokak'ta gelişigüzel şekilde otopark olarak kullanılan boş alanda bulunan 4 işyeri ile 9 dairenin yer aldığı binanın sahipleriyle uzun süren görüşmeler neticesinde, anlaşma sağlanarak kullanım ömrünü yitirmiş olan bina 2,3 milyon TL bedelle kamulaştırıldı. Dün itibariyle yıkım çalışmaları başlayan binada, bugün moloz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çarşı ve bankalar bölgesinin girişi konumundaki alan kamulaştırma ile birlikte 3000 bin m2'ye ulaşırken, burada 150 araçlık otopark düzenlemesi yapılacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün alanda incelemelerde bulunarak çalışma hakkında açıklamalarda bulundu. Şehrin hızla geliştiğini ve ihtiyaçların da her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Taban, “Yenice Mahallemizde daha önce kamulaştırmasını yaptığımız bir alandayız. Biliyorsunuz şehrimizin hızla büyüdüğünü, inşa faaliyetlerinin hızla arttığını, araç yoğunluğu olarak da artışın olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Buna paralel olarak da ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bizler de bir yandan yeni projeler üretirken bir yandan da kullanım ömrünü yitirmiş eski yapıları tespit ederek bunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Çalışma hakkında da bilgiler veren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Burada da bu doğrultuda bir kamulaştırma süreci ve yıkım süreci yaşandı. Gazi Ahmet Türkyılmaz Sokak üzerinde bir kamulaştırma çalışması yapıldı. 4 işyeri ve 9 dairen oluşan yapıyı 2.3 milyon lira bedelle kamulaştırdık. Yıkımını da bugün tamamlamış olduk. Burada 3 bin m2'lik bir alan kazanmış olduk. Vatandaşlarımız biliyorlar bu alan gelişigüzel bir otopark olarak kullanılıyordu. Ancak yıkılan yapıyla birlikte burada şehrin merkezi noktasında 150 araçlık bir düzenli otopark oluşturmuş olacağız. Konut sahipleri de kullanacak çarşı bölgesine, bankalar bölgesine gelen vatandaşlarımız da rahatlıkla kullanacaklar.”

“Kamulaştırma işi zor. Burada bir yaşam vardı. Ben anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz sadece işin yıkım kısmını görüyoruz ama buranın bir hikayesi var. Kimsenin mağdur olmasını amaçlıyoruz. Çalışmanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Moloz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alanda otopark uygulamasının da hemen başlayacağı ve kısa sürede alanın hizmet verir hale geleceği ifade edildi.