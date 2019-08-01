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Çarşı deresindeki kirliliğin sebebi bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Çarşı deresinde meydana gelen kirliliğin sebebi bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Çarşı deresinde meydana gelen kirliliğin sebebi bulundu.


Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri, bilhassa erken saatlerde üzerinde köpük tabakasının görüldüğü Çarşı deresinde kirliliğe sebep olan atıkların Orhangazi'den geldiğini belirledi. Zabıta ekipleri dereyi Orhangazi yönünde takip ettikten sonra kirliliğe sebep olan atıkların çıkış noktasını buldu. Gemlik sınırları dışında kalan Orhangazi kaynaklı kirliliğe yetki alanı dışında kalması sebebiyle müdahale edemeyen zabıta ekipleri, konuyu derhal fotoğraflayarak zabıt tuttu. Bu meselenin halli için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile irtibata geçen ekipler deredeki kirliliğin önlenmesi için İl Çevre Müdürlüğü'ne de gerekli bilgilendirmeyi yaptı.

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