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Çarşı esnafına Osmangazi Belediyesi desteği

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında bir aydır kapalı olan dün yeniden kapılarını açan Tarihi Kapalı Çarşı’daki esnaf ve vatandaşlara Osmangazi Belediyesi maske dağıttı.

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında bir aydır kapalı olan dün yeniden kapılarını açan Tarihi Kapalı Çarşı'daki esnaf ve vatandaşlara Osmangazi Belediyesi maske dağıttı.


Korona virüs salgını nedeniyle 23 Mart'ta kepenklerini indiren Tarihi Çarşı, açılış tarihinin 3 kez ertelenmesinin ardından 20 Nisan'da yeniden açıldı. Osmangazi Belediyesi de çarşı esnafı ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmelerine destek oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, açılışından önce çarşıyı baştan sona dezenfekte etti. Uzun bir aranın ardından yeniden açılan çarşıda, zabıta ekipleri de esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı. Dükkanları tek tek ziyaret eden zabıta ekipleri, esnafa hayırlı işler dileyerek maske hediye etti.

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