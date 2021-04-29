Çarşı ve pazarda bayram havası

Bursa'da Ramazan Bayramı'nı da içerisine alan 17 günlük kısıtlamanın başlamasına saatler kala, vatandaşlar çarşı pazara akın etti. Bayram havası yaşanan çarşı pazarda, adım atılacak yer kalmadı.

Bursa'nın en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi, Reyhan ve Tuzpazarı'nda bayram havası yaşandı. Ramazan bayramını da içerisine alan 17 günlük kısıtlamaya saatler kala, ne alsam kardır diyerek çarşı ve pazara akın edenler bu kadarına da "pes" dedirtti. Sebze ve meyvenin yanı sıra, giyim ve süs eşyalarını da almak için bir biriyle yarışan vatandaşlar 'korona virüs salgınından nasıl kurtulamayız' provası yaptı. Bayram havasının yaşandığı çarşı ve pazarda, esnafın yüzü ise bir nebze olsa da satışlar sebebiyle güldü.