Çatı arasındaki kaçak oda yıkıldı

İnegöl Belediyesi, ruhsatsız yapılarla ilgili bugüne kadar çok sayıda yıkım gerçekleştirdi. Kaçak yapılarla ilgili öncelikle tespit sonrası vatandaşlara bilgi verilip yer sahiplerinin kendi imkanlarıyla kaçak yapıları kaldırılması tebliğ edilirken, kaldırılmayan yapılar ise belediye ekiplerince yıkılıyor. Cumhuriyet Mahallesinde çatı arasında kaçak olarak yapılan oda tespit edildi. Söz konusu yapıyla ilgili yer sahibine verilen mühletin dolmasının ardından, İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaçak yapıyı yıktı. Söz konusu kaçak yapının yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi.