İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çatı katından apartman boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın çatısında gezerken çatının kırılması sonucu apartman boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandıOlay, saat 20.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın çatısında gezerken çatının kırılması sonucu apartman boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı


Olay, saat 20.30 sıralarında Orhangazi'de Arapzade Mahallesi Dağcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Çakır Apartmanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Suriye uyruklu Ahmet El Ali (10) kendi oturdukları apartmanın terasından yandaki apartmanın çatısına geçti. Bir süre sonra kendi evine geçmek isteyen Ahmet El Ali, çatıdan geçtiği esnada çatının çökmesi sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten apartman boşluğuna düştü.



Feryatlarına komşular yetişti


Talihsiz çocuğun feryatlarını duyan komşular ve esnaf apartmana çıktıklarında 10 yaşındaki çocuğun apartman boşluğunda kanlar içinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti.



Ailesini uyarmışlar


Ahmet El Ali'nin komşuları ise daha önce de çocukların aynı şekilde apartmanda teraslarda dolaştığını ve bu konuda ailesini uyardıklarını ifade ettiler. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.