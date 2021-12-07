İhlas Haber Ajansı

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Çatıdan düşen adam ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, baca onarırken 2 katlı evinin çatısından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, baca onarırken 2 katlı evinin çatısından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.


Olay kırsal Mezit Mahallesinde meydana geldi. Rahmi Alarçin (62), 2 katlı evinin çatısına çıkarak baca onarımı yapmaya başladı. Alarçin, yağışın başlamasıyla beraber kayganlaşan çatıda dengesini kaybederek yaklaşık 6 metreden beton zemin üzerine düştü. Kanlar içinde kalan Rahmi Alarçin'i gören ailesi yardımına koştu. Yaralı adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

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