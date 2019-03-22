Çavuşoğlu: "Belediye başkanı değil gölge başkan"

31 Mart seçimlerinden sonra terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın siyasete yoğunlaşılmasını ve seçimden sonra yeniden sözde direniş mesajı vermesinin kabul edilemeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, “CHP adayı halkın iradesiyle seçilse bile birilerinin gölge başkanı olacaktır” dedi.

Bursa'da 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte HDP İl Başkanı Resul Baykara. 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ve CHP ittifakıyla ittifakıyla ilgili açıklama yaptı. Baykara, HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde AK Parti ve MHP'ye karşı en güçlü adayı destekleyeceklerine değinerek 31 Mart'ta terör örgütü Abdullah Öcalan'ın siyasetine ve 1 Nisan'dan sonra da sözde direnişe vurgu yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu Baykara'nın sözlerini değerlendirdi. Konuşmada sarf edilen sözlerin kabul edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, Bursa'yı terör örgütleriyle yönetmenin büyük bir hakaret olacağına değinerek CHP'nin birilerinin gölgesi olacağını aktardı.

Çavuşoğlu konuşmasında, “Bursa'da kutlanan nevruz etkinliğinde gerçekten de hiç istemediğimiz hiç arzu etmediğimiz sözlerin HDP'li siyasetçiler tarafından ifade edilmesi, geldiğimiz noktada bizlere 31 Mart'ın tam da bir vaka mevzu olduğunu açıkça göstermiştir. Bakınız orada HDP'li yetkililer “31 Mart'ta Apo'nun siyasi etkinliğini arttıralım. 1 Nisan'dan itibaren yeniden mücadelemize başlayalım” gibi sözler sarf ediyor. Açıkçası 31 Mart'ta HDP ile CHP'nin yaptığı ittifak teröristlere moral ve motivasyon sağlıyor. Önceleri sadece HDP'li belediyelerde olan bir takım hukuksuzluklar, teröre yardım ve yataklıklar öyle anlaşılıyor ki millet ittifakı listelerinde gösterilen PKK'lı meclis üyeleriyle beraber tüm Türkiye'ye yayılmak isteniyor. Bu çok tehlikeli bir oyun. Bugün HDP desteklediği CHP adayının karşısına Bursa'da aday çıkarmamıştır. Zaten son günlerde CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin HDP ile ortaklığını Misi Köyü'nde HDP İl Başkanı'nın kız kardeşine ihalesiz verilmesinden, terör örgütü propagandasından tutuklanan HDP İl Başkanı'na kültür merkezinin tahsis edilmesinden ve yine HDP İl Başkanı'nın eşinin Nülifer Belediyesi çalışanı olmasından da açıkça görebiliyoruz. Biz Bursa olarak, Osmangazi ve Orhangazi'nin torunlarıyız. Dolayısıyla Bursa'yı teröre yardım ve yataklık edenlerle yönetmek iddiasıyla ortaya çıkmak, Bursalılara yapılmış büyük bir hakarettir. Tüm bu olanlar göstermektedir ki seçilecek olan belediye başkanı her ne kadar halkın iradesiyle seçilmiş olsa dahi birilerinin gölge başkanı olacaktır hatta belki eş başkan olacaktır” dedi.