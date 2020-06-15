Çavuşoğlu, dolu mağduru çiftçinin yanında...

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Keles'in bazı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası tarım arazilerinde meydana gelen zararı yerine inceledi.

10 Haziran Çarşamba günü Keles'in bazı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarında zarara yol açmış ve üreticilerin ürünlerinin zarar görmesine neden olmuştu. Akşam saatlerinde başlayan dolu yağışının oldukça etkili olduğu, yağışla birlikte kiraz ağaçlarının dallarının kırıldığı, kirazların yerlere döküldüğü üreticiler tarafından ifade edilmişti. Afet sonrasında zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Keles ilçesine giden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, üreticilerle görüşerek onların sorunlarını dinledi ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Komisyon Başkanı Çavuşoğlu'na; AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Keles Kaymakamı Kübra Teymur, AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni ve parti yönetimindekiler eşlik etti.

İlçe müdürlüklerinde oluşturulan ekiplerce, doludan zarar gören tarım arazilerinde zarar belirleme çalışmalarına başlanıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Çalışmalarımız devam ediyor. Kesin zararın belirlenebilmesi, tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Üreticilerimizi mağdur etmemek amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gerekli çalışmaları yürütmektedir. Ancak, her yıl dolu yada don gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bunlardan kaçınmak mümkün değil. Ama tedbir almak mümkün. Tarım sigortası ile tüm üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırmalı, hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almalılar" dedi.