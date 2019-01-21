Çavuşoğlu kutsal topraklarda

Umre vazifesini yapmak için kutsal topraklara giden AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nu gören Bursalı umreciler hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Medine'de Mescid-i Nebevi'de ibadeti yapmak için bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile bir araya gelen Yenişehirli umreciler, “ Bursa Milletvekilimiz bakanımız Hakan Çavuşoğlu'nu kutsal topraklarda görünce çok mutlu olduk. Rabbim yaptığımız ibadetleri kabul etsin” diye konuştular.