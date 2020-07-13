Çavuşoğlu'ndan Ayasofya mimarı Kandemir'e teşekkür ziyareti

Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıldır mücadele eden ve açtığı davayı kazanarak tarihi süreci başlatan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Kurucu Başkanı İsmail Kandemir, karar çıkınca eşiyle birlikte karşılıklı uzun süre ağladıklarını belirterek, "Tüm dünya alınan kararla ilgileniyor. Yeni bir çağ açtık. Beni Japon gazeteciler bile arayıp görüşmek istiyorlar" dedi. Kandemir, kendisine teşekkür ziyaretine gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'na, "Allah sizden razı olsun. Büyük emek harcadınız. Hem size ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mollasalih ile birlikte Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Kurucu Başkanı İsmail Kandemir'i ziyaret edip yaşadığı manevi duygulara ortak oldu. .

75 yaşındaki emekli imam hatip öğretmeni Kandemir, 26 yıldan beri Ayasofya'nın ibadete açılması için mücadele ettiğini, evindeki dava klasörleri ve dosyalarını Hakan Çavuşoğlu ile paylaştı.

26 senedir davalarla mücadele ettiğini İstanbul Ayasofya'nın hayali olduğunu belirten Kandemir, şimdi yeni hayalleri olduğunu ve mücadelesinin süreceğini ifade ederek, "Yeni hedefim Batı Trakya'daki özellikle de Yunanistan'daki Fatih Sultan Mehmet'in vakıflarına sahip çıkmak. Hakan Çavuşoğlu'nun ziyarete gelmesi bana Hızır gibi oldu. Ayasofya'yı başaracağımı biliyordum. Yunanistan'ı da başarırız inşallah” dedi.

Karar günü eşiyle oturup uzun süre ağladıklarını ifade eden Kandemir, "Fatih'in türbesine gidip dua ettim. Tüm dünya bu kararla ilgileniyor. Yeni bir çağ açtık. Beni Japon gazeteciler bile arıyor. Konuyla ilgili görüşmek istiyorlar” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ise Atina'da 300 bin Müslüman olmasına rağmen bir tane bile cami olmadığını hatırlatarak, "Bütün Avrupa başkentlerinde cami var ancak tek Yunanistan'ın başkentinde cami bulunmuyor" diye konuştu.