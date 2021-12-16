Çavuşoğlu'ndan Hanau soruşturmasına tepki

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Almanya'da Hanau saldırısı soruşturmasının kapatılmasına tepki göstererek, “Avrupa'yı ırkçılık karşısındaki bu körlük yakacak. Bu gidiş gidiş değil. NSU davasından sonra bir de Hanau” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Almanya Federal Başsavcılığı, 19 Şubat 2020'de Almanya'nın Hanau şehrinde, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren ırkçı terör saldırısı hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verilmesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “Hanau suikastçisinin ‘Yalnız Kurt' olduğuna hükmederek soruşturmayı kapatmışlar. Avrupa'nın sağ gözü kör. Avrupa'yı ırkçılık karşısındaki bu körlük yakacak. Irkçılık viral halini almış durumda. Bu gidiş gidiş değil. NSU davasından sonra bir de Hanau” dedi.

Daha önce Almanya'da soruşturmayı yürüten Başsavcılığın saldırganın cinayeti "derin ırkçı duygularla işlediğinin tespit edildiğini" duyurduğunu hatırlatan Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Bunca masum canın katledilmesine yol açan duygular için Avrupa'da katillere durup dururken ilham mı geliyor? Dünyayı böyle aldatmayı bıraksınlar. Maalesef giderek kurumsallaşan, himaye edilen bir İslâm düşmanlığı ve ırkçı terör ile karşı karşıyayız. Devletler bu ırkçılığın üzerini örttükçe, saldırıları bütün teferruatıyla aydınlatmadıkça yenilerine ortam hazırlanıyor. Sadece Almanya adına değil insanlık adına vahim bir durum. Bir ân önce Batılı resmî mercilerin gözünü açması ve Avrupa'nın yarınlarını kurtaracak şekilde sorumluluk alması gerekiyor. Yoksa Avrupa ırkçılıkla karanlığa gömülür.”

Irkçılığa karşı elbirliğiyle mücadelenin şart olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa'da nefret siyasetine asla prim vermediğini vurguladı.