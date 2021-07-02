Çayırlarda yer bulamayan güreşçiler yeşil sahalara indi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yeşil sahalarda hazırlanıyor. Yaklaşık 40 derece sıcaklığa rağmen yağlanan güreşçiler, kispet bağlayıp son idmanlarını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz gerçekleştirilecek olan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine hazırlanan Bursalı pehlivanlar, kispet bağlayıp, futbol sahasında son idmanlarını yaptı. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki müsabakalara hazırlanan pehlivanlar, yaklaşık 40 derece sıcaklığa rağmen tenekelerden dökülen yağlar ile yağlanıp güreş tuttu.

Bursalı güreşçilerle yakından ilgilenen başpehlivan Ali Rıza Kaya, “Salgından sonra ilk Kırkpınar için hazırlanıyoruz. 2019'da yaptık, salgın sebebiyle 2020 yılında yapmadık. Nasip olursa bu sene 9-10-11 Temmuzda güreşlerimiz yapılacak. Biz Bursa'da hazırlanıyoruz. Bugün son idmanımızı yapıyoruz. Bize kapılarını açan Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Yağlı güreş bir imkan meselesi. Yağlı güreş bizim ülkemizde Akdeniz, Karadeniz ve Marmara bölgesinde yoğun olarak yapılıyor. Ancak Bursa'da yağlı güreşe ilgi az diyebilirim. Tabii Bursa olarak biz sporun her dalında yer alıyoruz. Ustalar olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Bursa olarak 60'a yakın sporcuyla yağlı güreş müsabakalarına katılacağız. Ufak boydan baş pehlivanlara kadar sporcumuz var” dedi.

“Uludağ sporcular için bulunmaz bir nimet”

Günü birlik Uludağ'ın zirvesinde de antrenman yapma fırsatı bulduklarını belirten Kaya, “Bursa'daki sporcular olarak Uludağ bizim için bir nimettir. Çünkü yüksek rakımda idman yapan sporcu daha sonra ovada güreşe daha hazır oluyor. Bu sene nasip olsaydı Uludağ'dan Kırkpınar'a gitmeyi düşünüyorduk. Geçtiğimiz günlerde Çobankaya'da yağlı güreş yaptık. Çok da faydalı oldu. Keşke daha erken gitme imkanımız olsaydı. Nasip olursa, seneye Uludağ'da hazırlanacağız" diye konuştu.

“Antalya belediyeleri yağlı güreşe büyük önem veriyor”

Antalya'da yağlı güreşe bütün belediyelerin sahip çıktığını ifade eden Ali Rıza Kaya, “Onlar yaylalarında idman yapıyorlar. Bizim de Uludağ'ın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bursa Ticaret Sanayi Odasının Uludağ'daki tesislerinden bahsettiler. Orayla alakalı geniş bir bilgiye sahip değilim. İnşallah bize sahip çıkarlarsa güzel başarılara imza atarız” şeklinde konuştu.

“Kan değerlerimizin değişmesi için 21 gün yüksek rakımda olmalıyız”

Yağlı güreşe hazırlanmak için 20 veya 25 gün kamp yapmamız gerektiğini anlatan Kaya, “Bir sporcunun kan değerlerinin değişmesi için yüksek rakımda 21 gün kalması gerekiyor. Bize 21 günden az olmamak suretiyle bir yer tahsis edilirse ben başarıların geleceğine inanıyorum. Bursa'ya kemerin yakışacağını düşünüyorum” dedi.

“Çayırlarda yer bulamayınca yeşil sahaları bize açtılar”

Normalde çayırlarda, boş alanlarda antrenman yaptıklarını belirten Ali Rıza Kaya, “Sağ olsun Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bize burayı tahsis etti. Antrenman yapacağımız yer olmadığı için böyle bir sahanın bize tahsis edilmesi mutlu etti. Biz böyle yemyeşil çimlerin üzerinde antrenman yapmaya alışık değiliz. Biz hizmet olarak görevimizi yapıyoruz. İnşallah bizden sonra gelecek gençler de gereğini yaparlar” diye konuştu.

Güreşçilerin bir günde olsa Uludağ'da yaptığı antrenman vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.