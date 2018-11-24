Çekici emniyet şeridindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kontrolden çekicinin emniyet şeridinde bekleyen 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'nde, Mustafa A. yönetimindeki 10 SP 710 plakalı çift dorseli çekici, Yenişehir-Bursa karayolunun 35. kilometresinde önce emniyet şeridine bekleyen Süleyman A.'nın içerisinde bulunduğu 10 AAB 069 plakalı araca ardından yine emniyet şeridinde duran 16 J 9158 plakalı araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan Süleyman A., Kerim Ö. ve İbrahim Ö. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.