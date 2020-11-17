Çekicinin motosikletliye çarpma anı kamerada

Bursa'da trafik çekici ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışma anı ise amatör kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye mahallesi Tuna caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik çekici şoförü dönüş yaparken, motosiklet sürücüsü ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaralı Çekirge Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.