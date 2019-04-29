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Çelik kasalarla uyuşturucu taşıyan çete hakim karşısında

Bursa narkotik polisi, çeşitli suçlara karışan çeteye operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve aralarında 1 polisin de bulunduğu 24 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


Bursa narkotik polisi, Bursa ve İstanbul'da örgüt kapsamında uyuşturucu ticareti yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Çete mensuplarının silahla adam yaralama, suç üstlenme, silah kaçakçılığı gibi suçlardan da kayıtları olduğu ve çetenin Marmara bölgesine uyuşturucu temin eden büyük örgütlerden biri olduğu öğrenildi.


Çete mensuplarının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddenin çelik kasalarda tutulduğu dikkat çekerken, ekipler 500 gram metamfetamin, bir miktar sıvı metamfetamin, bonzai, esrar, kokain, 6 adet hassas terazi ve 17 bin lira para ele geçirdi.


Aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonun devamında 4 kişiyi daha gözaltına alan ekipler şahısları emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti. Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

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