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Çelik kasayı taşıyamayınca böyle sürüklediler

Bursa’da 750 bin lira çek ve 6 bin doların bulunduğu çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı.

Bursa'da 750 bin lira çek ve 6 bin doların bulunduğu çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızların, tekstil fabrikasından çelik kasayı çekerek götürdükleri anlar saniye saniye kaydedildi.


Olay, Pazartesi günü Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.H.'ye ait bir tekstil fabrikasının ofis bölümüne 3 hırsız girdi. Zanlılar, içerisinde 6 bin 100 Dolar, 300 Euro, 250 Pound bulunan çelik kasayı ve çekmecede bulunan 3 bin lira nakit para ve çeşitli bankalara ait 750 bin lira değerinde çeki çaldı. Çelik kasayı bulunduğu yerden kaldıramayan hırsızlar, fabrikanın içerisinde ve dışarısında çelik kasayı sürüklemeye başladı. Kasayı metrelerce sürükledikten sonra bahçeye çıkaran hırsızlar, çelik kasayı arabaya yükleyen hırsızlar bölgeden hızla uzaklaştı.


Sabah saatlerinde tekstil fabrikasına gelenler çelik kasayı göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler fabrikada ve güvenlik kameralarında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde 3 şüphelinin kaçtığı aracın plakalarının çalıntı olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


Şüphelileri yakalamak için operasyon yapan ekipler, K.T.(35) ve S.E.'yi(29) Yıldırım ilçesinde, R.Y.'yi ise (34) Osmangazi ilçesinde yakaladı. Yapılan aramalarda kasa ve kasada bulunan dövizler ele geçirildi.


Gözaltına alınan K.T., S.E. ve R.Y. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Çelik kasayı sürükleye sürükleye götürdüler


Tekstil fabrikasına giren hırsızlar, çelik kasayı kaldıramayınca metrelerce sürükledi. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çelik kasanın metrelerce sürüklendiği o anlar an be an kaydedildi.

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