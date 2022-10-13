Cem Adrian, Bursa Açık Hava'da dinleyicileri mest etti

Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Cem Adrian, dün gece Bursa'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Cem Adrian, dün gece Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleriyle buluştu. Son Açık Hava konserimiz Bursa'da olacak, diyerek dinleyicilerini selamlayan Adrian, eşsiz yorumuyla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin sevilen türkülerini de kendine has yorumuyla seslendiren ünlü şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken izleyenlere duygu yüklü bir gece yaşattı. Şarkı aralarında dinleyenlerine düşüncelerini de aktaran Cem Adrian, Bursa'da ilk kez 15 yıl önce sahneye çıktığını belirtti. Cem Adrian, bu kitlenin gün geçtikçe daha da büyüdüğüne işaret ederek, soğuk havaya rağmen dinlemeye gelen Bursalı dinleyicilerine teşekkür etti.

Bursa'nın ve Bursa dinleyicisinin enerjisine hayran kalan Adrian, bu geceyi unutulmayacak konserler arasına eklediğini dile getirdi.