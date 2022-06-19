Cem Adrian Bursa dinleyicisini performansıyla büyüledi

Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Cem Adrian, dün gece Bursa'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Adrian konserinin ilerleyen bölümünde Bursalı dinleyicilerine hayran kaldığını dile getirerek teşekkürlerini sundu.

Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Cem Adrian, dün gece Bursalı sevenleriyle buluştu. Kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin sevilen türkülerini de kendine has yorumuyla seslendiren ünlü şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken izleyenlere duygu yüklü bir gece yaşattı. Şarkı aralarında dinleyenlerine düşüncelerini de aktaran Cem Adrian, Bursa'da ilk kez 15 yıl önce sahneye çıktığını belirtti. Cem Adrian, bu kitlenin gün geçtikçe daha da büyüdüğüne işaret ederek, "Şarkılarımı söylerken, birbiriyle konuşmadan beni dinleyen, saygı duyan insanları gördükçe çok mutlu oluyorum, daha çok keyif alıyorum. Sosyal medya hesabımdan böyle güzel konserlerimizi paylaşıyorum, bu geceyi de paylaşacağım. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa'nın ve Bursa dinleyicisinin enerjisine hayran kalan Adrian, bu geceyi unutulmayacak konserler arasına eklediğini dile getirdi.