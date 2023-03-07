Cemal Bora Şensoy: “Zor günleri birlikte aşacağız”

Deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından tekrar başlayan AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunda Türşad'ı 3-1 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor'da Baş antrenör Cemal Bora Şensoy, yaşanan büyük afet sonrasında tekrar lige döndüklerini ve oyuncularının kazanmayı çok istediklerini söyledi.

“ İnanıyorum ki Türk Milleti olarak birlik ve beraberlik ruhu içerisinde acılarımızı günden güne hafifletecek, yaralarımızı birlikte saracağız” diyen Şensoy, “Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz bu zor günlerin üzüntüsünü hala yüreğimizin derinliklerinde yaşıyoruz. İnanıyorum ki Türk Milleti olarak birlik ve beraberlik ruhu içerisinde acılarımızı günden güne hafifletecek, yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu büyük felaket sonrasında Türşad ile karşılaştıklarını belirten Cemal Bora Şensoy, “Liglere verilen aranın ardından oyuncularımız Türşad karşısında maçı kazanmayı ne kadar çok istediklerini ilk sayıdan itibaren ortaya koydukları oyunla gösterdiler. Oyun planımızı sahaya istediğimiz ölçüde yansıttığımızı düşünüyorum.Ligin son maçına kadar hedeflerimiz istikametinde kararlılıkla ilerlemek istiyoruz. Bu yüzden önümüzdeki hafta Ankara deplasmanında Spor Toto ile oynayacağımız maç oldukça büyük öneme sahip” diye konuştu.