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Cenaze aracına selfie engeli

Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak’ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı.

Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı.


Bursa'nın Gemlik ilçesinde sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesinde tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra, ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar cenazede olduklarını unuttu. Cenaze namazının ardından Kolçak'ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi.


Eşref Kolçak'ın cenazesi uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı'nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi.

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