Cengiz G?ll? dualarla an?ld?

Uzun y?llar T?rk voleyboluna hizmet eden ve ad? voleybol efsaneleri aras?nda yer alan Cengiz G?ll?, vefat?n?n be?inci y?l?nda mezar? ba??nda dualarla an?ld?. Odunluk Mahallesi Mezarl???'nda yap?lan anma t?renine merhumun e?i H?meyra G?ll?, k?z? Arzu G?ll?, T?rkiye Voleybol Federasyonu eski ba?kan? Erol ?nal Karab?y?k, MHK eski ba?kan? Ayd?n ?zt?rk, B?y?k?ehir Belediyespor Kul?b? Y?netim Kurulu ?yesi Murat Mestan, Kul?p M?d?r? Y?ksel Arslan, TVF eski il temsilcisi ?evket G?nay, antren?rler, sporcular, voleybol hakemleri ve sevenleri kat?ld?.

Merhum Cengiz G?ll?'n?n e?i H?meyra G?ll?, merhumun kabri ba??nda sevenlerini g?rmekten dolay? memnuniyetini dile getirdi. Edilen dualar?n ard?ndan B?y?k?ehir Belediyespor Kul?b? taraf?ndan verilen yemekte yeniden bir araya gelen Cengiz G?ll?'n?n yak?nlar?, merhumun hat?ralar?n? y?d etti.