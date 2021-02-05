Cengiz: “Spora yakışmayan manzaralarla karşılaştık”

Lig'de mücadele veren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Mustafa Cengiz, Aydın deplasmanında spor ahlâkına yakışmayan manzaralarla karşılaştıklarını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Mustafa Cengiz, “Sporda öncelikle ahlâk şart. Aydın Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda geçen hafta yaptığımız mücadele öncesinde karşılaştığımız manzara karşısında şok olduk. Bize verdikleri soyunma odasının kullanılamayacak vaziyette olduğunu maç öncesinde yetkililere söylememize rağmen, değiştirilmeyerek sportmenliğe yakışmayacak bir davranışta bulunuldu. Sporculuk ve antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir muamele ile karşılaştım. Verdikleri soyunma odasının ne lavabosu vardı, ne de tuvaleti. Eski ve kullanılamayacak duşu ile de adeta harabeyi andıran bir soyunma odasını bize tahsis etmişler. Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor ahlâkına davet ediyorum. Maçın ilk düdüğünden itibaren Aydın lehine yanlı verilen hakem kararlarından da anladık ki, hakemler ve yetkililer Aydın Büyükşehir Belediyespor'un maçtan galip ayrılması için organize olmuşlar. Bu spor ahlakına yakışmadı. Umarız bundan sonra Aydın'da oynanacak spor müsabakalarında, bizim karşılaştığımız bu tür talihsiz durumlar yaşanmaz” dedi.