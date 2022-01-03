Cep telefonunu gasp etmeye çalışan adamı öldürdü

Bursa'da bir genç, sabah işe giderken cep telefonunu gasp etmek isteyen sabıkalı şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah 8.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi Postçular Çıkmazında meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek için evden çıkan E.K. (22), telefonla konuşarak sokaktan geçerken Erkan A. (31) tarafından gasp edilmek istendi. Boğuşmanın ardından E.K., yanında taşıdığı bıçağı çekerek Erkan A'yı bacağından bıçakladı. Bıçaklanan genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Şoka giren E.K. ise evine gidip, polisi arayarak teslim oldu. Çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri, 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, E.K.'yi evinde gözaltına aldı. Kanlar içerisinde yerde yatan yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına, E.K.'nın çıkmaz sokağa girişi ve Erkan A'nın da peşinden sokağa girişi yansıdı.

Şüpheli E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, polisin yaptığı araştırmada Erkan A'nın 20 farklı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.