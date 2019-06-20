İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceseria Evora'nın eserleri Bursa'da seslendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58’inci Uluslararası Bursa Festivali’nin konuğu Cesaria Evora Tribute Orkestrası oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin konuğu Cesaria Evora Tribute Orkestrası oldu. 8 yıl önce hayatını kaybeden Ceseria Evora adına kurulan orkestranın seslendirdiği eserler Bursalı müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Demir Demirkan, Cecilia Krull, Kubat, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin ardından sahne alan 5'inci grup Cesaria Evora Tribute Orkestrası oldu. Ceseria Evora'nın ölümünün ardından eserlerini yaşatmak adına kurulan Cesaria Evora Trıbute Orkestrası, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Grammy Ödüllü Ceseria Evora'nın şarkılarını seslendiren orkestra, izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.