Çevikel büyüme rakamlarını değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı ve dördüncü çeyreğine dâir büyüme rakamlarını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "İhracat desteklerinin artarak devam etmesi, üretim üzerindeki mâliyetlerin hafifletilmesi, bu hafta beklenen reformların açıklanması ile yukarı seyrin artarak devam edecektir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Ekim-Aralık 2020 dönemine ilişkin gayri sâfi yurt içi hâsıla (GSYH) verileri de duyuruldu. Açıklanan verilere göre Türkiye 4. çeyrekte yüzde 5,9, 2020 yılında ise yüzde 1,8 büyüdü. Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu. Kişi başına gayri sâfi yurt içi hâsıla 2020 yılında 60 537 TL oldu. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Pandemiden dolayı yaşanan ikinci kapanmadan dolayı düşme bekleniyordu. Rakamlar ekonomistlerin beklentilerinin de altında kalsa da sanayiciler olarak yeni desteklerle rakamları yukarıya taşıyacağımıza inancım tam” dedi.

”Süreci en az hasarla atlatmak adına adımlar attık”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Son çeyrek büyüme performansı yüzde 5,9 ile yüzde 7 civarındaki beklentilerin altında kaldı, fakat ekonomimizin büyüme doğrultusunda olması sevindirici. Hedeflere ulaşılabilmesi için ihracat desteklerinin artarak devam etmesi, üretim üzerindeki mâliyetlerin hafifletilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, iç ticaretin canlandırılması için yapılacak düzenlemeler hareketlilik getirecektir” açıklamasında bulundu.

Çevikel, bu hafta açıklanması beklenen reformların da iç piyasanın hareketlenmesi ve yatırımcı çekmesi açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Pandeminin etkilerine rağmen sanayicinin üretmekten vazgeçmediğini hatırlatan Çevikel, sanayicinin üzerindeki yüklerin azaltılması gerektiğini kaydederek, "Girdi maliyetlerinin azaltılmasını beklerken Ocak ve Şubat aylarında yüzde 1 zam yapıldı. Bu zam 1 Mart itibariyle de yapıldı. Bu dönemde yapılan bu zamlar üretmek isteyen sanayiciyi zorluyor" dedi.