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Çevikel: “Her türlü tehdit ve şiddetin karşısındayız”

Tehdit ve şiddetin her türlüsünün kabul edilemez olduğunun altını çizen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, televizyon programcısı ve sunucusu Müge Anlı’ya yapılan tehdidi kınadı.

Tehdit ve şiddetin her türlüsünün kabul edilemez olduğunun altını çizen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, televizyon programcısı ve sunucusu Müge Anlı'ya yapılan tehdidi kınadı.


Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen kadına şiddete karşı yıllardır ses getiren yayınlara imza atan televizyon programı yapımcısı ve sunucusu Müge Anlı ve ailesine karşı yapılan tehditleri kınadığını belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Müge Anlı ve ailesine yapılan tehdidi milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamaya çalışan tüm güvenlik güçleri ve adalet çalışanlarına karşı yapılmış olarak değerlendiriyorum. Müge Anlı'nın yalnız olmadığının bilinmesi gerekiyor. Bu noktada kadına şiddet vak'alarının failleri ve bu sorunla mücadele edenleri ölümle tehdit edecek kadar gözü dönmüş olanların adalet önünde hesap vermesi adına devlet büyüklerimizin ve güvenlik güçlerimizin gereğini yapacağına inancım tamdır” dedi.


Çevikel, özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu konuda hassas olması ve harekete geçmesi gerektiğini de kaydetti.

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