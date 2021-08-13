Çevikel: “Üretimdeki yükseliş ekonomik reformlarla desteklenmeli”

Sanayi üretim endeksinin Haziran 2021 rakamlarını değerlendiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Ekonomik reformların ve desteklerin artması, Türkiye'mizi gelecek hedeflere daha kolay ulaştıracaktır” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına dâir sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 23,9 arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 24'e yaklaşmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Takvim etkisinden arındırılmış, sanayi üretiminin 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 artmasının önemli olduğuna dikkat çeken Çevikel, “Fedakârca çalışan iş dünyasının başarısı bir kez daha tescillendi” dedi.

İhracat rakamlarındaki artışa da dikkat çeken Çevikel, “İhracattaki güçlü artış devam ediyor. 12 aylık ihracat rakamlarına bakıldığında 201,5 milyar dolara ulaşıldığını görüyoruz. Bu cumhuriyet tarihinde bir rekor. Yakalanan bu çıkışın motive edici etkisini ekonomik reformlar ve desteklerle artırmak Türkiye'mizi gelecek hedeflerine daha hızlı ulaştıracaktır. Sürdürülebilir büyüme için iş dünyasının desteğe ihtiyacı var” İfadelerini kullandı.