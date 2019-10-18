Ceviz bahçesine gömülü 10 kilo esrar ele geçirildi

Bursa'da jandarma ekipleri, ceviz bahçesinde bidonlarla toprağa gömülü 10 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Gemlik ilçesi Büyükkumla Mahallesi Yeşilbaş mevkiinde bulunan ceviz bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda H.Y.'nin E.Y. ile birlikte toprağa uyuşturucu gömdüğü tespit edildi. Ev ve bahçede yapılan aramada bidonlarla toprağa gömülü 10 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin esrarı gömerek sakladığı ve ihtiyaç oldukça buradan alarak sattıkları ortaya çıktı.