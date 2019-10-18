İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceviz bahçesine gömülü 10 kilo esrar ele geçirildi

Bursa’da jandarma ekipleri, ceviz bahçesinde bidonlarla toprağa gömülü 10 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirdi.

Bursa'da jandarma ekipleri, ceviz bahçesinde bidonlarla toprağa gömülü 10 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Gemlik ilçesi Büyükkumla Mahallesi Yeşilbaş mevkiinde bulunan ceviz bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda H.Y.'nin E.Y. ile birlikte toprağa uyuşturucu gömdüğü tespit edildi. Ev ve bahçede yapılan aramada bidonlarla toprağa gömülü 10 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin esrarı gömerek sakladığı ve ihtiyaç oldukça buradan alarak sattıkları ortaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.