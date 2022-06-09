Çevre Haftası'na özel anlamlı etkinlik

Sürdürülebilirlik, sosyal uygunluk ve sosyal sorumluluk alanında yürüttüğü proje ve çalışmalarla sektörün önde gelen temsilcileri arasında yer alan Yeşim Grup, çocukların çevre farkındalığını artırma amacıyla Çevre Haftası'na özel bir etkinliğe imza attı.

Yeşim Doğa Kulübü öncülüğünde Karapınar Mahallesi Şehit Samet Çaldır İlkokulu'nda organize edilen “Sıfır Atık” temalı etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Doğa Kulübü Lideri Seren Keskinöz ile Çevre ve Enerji Uzmanı Ebru Yavaş'ın görev aldığı çalışma çerçevesinde öğrencilere ders başı sırasında “Sıfır Atık” temasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Konuyla ilgili olarak öğrencilerin doğru atığı doğru kutuya atmayı öğrenmelerine yönelik uygulama da gerçekleştirildi.

Çalışma doğrultusunda TEMA Vakfı Nilüfer Temsilcisi Nurten Ümit de 3. ve 4. sınıflara “Sıfır Atık” eğitimi verdi. Okulun konferans salonunda iki seans şeklinde organize edilen eğitim sonunda öğrencilere TEMA Vakfı tarafından hazırlanan Sıfır Atık konulu çalışma kitapları hediye edildi.

Etkinlik boyunca öğrenciler atık türleri ve atıkları kaynağında ayrıştırmayla ilgili bilgiler edinerek farkındalıklarını artırma şansı buldu. Öğrenciler, patlamış mısır ve palyaçolar eşliğinde yapılan yüz boyama etkinliği ile de renkli bir gün geçirdi.