Çevre katliamına 5,8 milyon lira ceza

Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren, su, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve dere ıslah çalışmalarının yanında büyük ölçekli yeni yeşil alanları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan doğayı kirletici unsurlara karşı da yoğun bir mücadele veriyor. Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi'nce il genelinde 28 adet hafriyat depolama sahası oluşturuldu. Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden 2020 yılında ton başına 5,50 lira ücret alınırken, bu kadar az parayı ödememek için kaçak dökümle çevre katliamına yol açanlar da hem havadan hem de karadan takip altına alındı. UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirilirken, bugüne kadar bine yakın kamyon GPS'le takibe alındı. 2020 yılında gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 17 şahıs ve 13 firmaya toplam 5 milyon 873 bin 214 lira idari para cezası uygulandı.

Daha yeşil, daha yaşanabilir Bursa için her bireyin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Vatandaşlar olarak, sanayiciler olarak, bu şehirde yaşayan her bir birey olarak hepimizin bu konuda yükümlülükleri var. Jandarma ile işbirliği içerisinde havadan ve karadan denetimler yapıyoruz. Bu noktada kimsenin mağdur olmaması için çok küçük bedellerle bu işi halletmek varken, sırf ‘bedava yapayım' diye hem çevreye zarar verildiğini hem de çok ağır cezai müeyyidelerin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kaçak döküm yapan şirketlere 265 bin 497 lira ve kişilere ise 88 bin 499 lira bu işin cezası var. 2020 yılında biz 5 milyon 873 bin 214 lira idari para cezası uyguladık. Günde ortalama 250-300 kamyon kontrollü sahalarımıza gelip, 7 bin ton civarında atık bırakıyor. Eğer buralara izinli döküm yaparsanız tonu 5,5 lira. Böyle küçük bedellerle bu işi halletmek varken, çok yüksek bedellerle ceza ödemenin hem insani hem de mali olarak ciddi sıkıntıları var. Şehir hepimizin, şehrin yeşilliği, güzelliği, yaşanabilirliği hepimizin ortak çalışmasıyla oluşacak. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Bu arada Çevre Kanunu'na göre belirlenen ceza miktarları 2021 yılından itibaren yeniden güncellenecek. Buna göre 2021 yılı döküm ücreti ton başına 6,5 lira olarak güncellenirken, yılbaşından itibaren kaçak döküm yapan kişilere 96.561 lira, firmalara ise 289 bin 683 lira

para cezası uygulanacak.