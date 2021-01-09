Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'sıfır atık' belgesini ilk Özhan'a takdim etti

Özhan Marketler Zinciri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 'sıfır atık' belgesini almaya hak kazandı. Özhan, belgeyi alan Bursa'daki ilk yerel market oldu.

Bursa'da bulunan 47 mağaza ve merkez deponun dahil olduğu sertifikalandırılma süreci kapsamında, atıkların yönetilmesi ve ayrıştırılıp geri kazanılması için çalışmalar yapılarak 'sıfır atık' belgesi için gerekli süreç hedeflendi. Her mağaza için ayrı ayrı belge alındı.

Mağazalar Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Mağazalara ve ortak alanlara atıkların farklı şekilde ayrıştırılmasına olanak sağlayan geri dönüşüm kutuları yerleştirdik ve bunların kullanımını teşvik ediyoruz. 'sıfır atık' bilincinin kazandırılması için personelimize yönelik geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda farkındalık eğitimleri verildi. İç denetimlerimizle tüm bunların kontrolünü sağlayacağız. Geleceğimiz için geri dönüşümün öneminin farkındayız. Çevreye duyarlı bir marka olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.