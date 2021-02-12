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Çevre yolundaki kaçak yapı yıkıldı

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan kaçak yapı İnegöl Belediyesi tarafından yıkıldı.


İnegöl Belediyesi, kaçak yapıyla mücadelede taviz vermiyor. Yer sahiplerinin kendi imkânlarıyla kaçak yapıları kaldırılması tebliğ edilirken, kaldırılmayan yapılar ise belediye ekiplerince yıkılıyor. Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan bir yapının kaçak olduğu tespit edildi. Söz konusu yapılarla ilgili verilen mühletin dolmasının ardından, İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaçak inşaatı yıktı.


Belediyeden yapılan açıklamada, kaçak yapıya kesinlikle müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

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