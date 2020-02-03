İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çevreciler Mudanya sahilinde çöp topladı

Bursa’da doğasever vatandaşlar Mudanya sahilinde çöp toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekti.

Bursa'da doğasever vatandaşlar Mudanya sahilinde çöp toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekti.


Çevreyi ve ve tabiatta yaşayan canlıları korumak için bir araya gelen doğaseverler, Mudanya sahilinde çöp toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekti. 1 saatlik çalışmanın ardından deniz kenarından çıkartılan plastik atık, otomobil tekerleği gibi çeşitli malzemelerle 25 çöp poşetini dolduran gönüllüler, bir nebze de olsa çevreyi temizlemenin ilk adımını attıkları için mutlu olduklarını dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.