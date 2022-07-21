Çevreye duyarlı altyapı hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mudanya İlçesi'nde başlattığı altyapı hamlesiyle atık suların doğaya deşarjının önüne geçiyor.

Sağlıklı altyapı ağının oluşumunda örnek çalışmalara imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mudanya İlçesi Mirzaoba, İpekyayla ve Yörükali mahallelerinin atık sularını toplayarak Hançerli Atıksu Arıtma Tesisi'ne aktaracak kanalizasyon hattının çalışmalarına başladı. Çalışma çerçevesinde İpekyayla Mahallesi'ne 3.2 kilometre, Mirzaoba Mahallesi'ne 3.4 kilometre ve Yörükali Mahallesi'ne de 1 kilometre olmak üzere toplam 7.6 kilometre kanalizasyon hattı imalatı yapılacak.

İlçeleri de sağlıklı altyapıya kavuşturmakta kararlı olduklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Mudanya ilçemizde Mirzaoba, İpekyayla ve Yörükali mahallelerinin atık sularını kolektörlerle Hançerli Arıtma Tesisi'ne aktaracağız. Böylelikle bölgedeki atık sularının doğaya zarar vermesinin de önüne geçmiş olacağız'' dedi.