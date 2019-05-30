Çevreye duyarlı sanayi tesisleri ödüllendirildi

Bursa OSB ve BOSİAD'ın Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nda ödüller sahiplerini bulurken, ‘Temiz çevre ve temiz üretim'e dikkat çekmek için hazırlanan klip büyük ilgi gördü.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BOSİAD),“Çevreci Üretim, Temiz Gelecek” sloganıyla bu yıl 4.'sünü düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Bir salonda gerçekleştirilen ödül gecesine ise BOSİAD tarafından hazırlanan klip damga vurdu. Daha önce mesleki eğitime dikkat çekmek için bir rap klibi hazırlayan ve ülke genelinde büyük ilgi gören BOSİAD yönetimi, bu kez de temiz çevre ve temiz üretim için çocuklarla kamera karşısına geçti. Gece için özel bestelenen şarkıda kirletmeden üretim ve daha yeşil Bursa vurgusu yapılırken, BOSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile Çağdaş Öncü Okulları ve Barış için Müzik Vakfı Nilüfer Orkestrası öğrencilerinin rol aldığı klip büyük ilgi gördü ve dakikalarca alkışlandı. Gecede, çevreye saygılı üretim yapan sanayicilere ödüllerini de geleceğin emanetçisi çocuklar takdim etti.

Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması ödül törenine; Bursa Valisi Yakup Canbolat, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Çağan: Amacımız çevreci üretime farkındalık oluşturmak

Ödül töreninin açılışında konuşan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, “Bu bir yarışma olsa da bu yarışmanın kaybedeni yok ve kazananı ise Bursa olacaktır. Amacımız çevreci üretimi desteklemek ve bu farkındalığı artırmak. Özellikle şehir içinde kalmış bir organize sanayi bölgesi olarak bu bizim için çok daha önemli. BOSİAD olarak bu dönemde çok önem verdiğimiz iki proje var. Bunlardan bir tanesi mesleki eğitimi özendirme projesi. Bu konuda çok mesafe kat ettik ve sanayi bölgemiz sınırları içinde yer alan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nin sorumluluğunu üstlendik. Buradaki amacımız, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimi ve okulun altyapısının geliştirilmesi. Bu projeyi daha geniş kesimlere duyurabilmek için müziğin evrensel dilini kullanmıştık. Aynı noktadan hareketle ikinci projemiz çevre için de bir klip daha hazırlamak istedik” dedi.

Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz da, şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, yarışmada başarılı olan ve ödül alan şirketleri tebrik etti.

"Örnek sanayicilerimizi tebrik ediyorum"

Sanayileşmenin çevreyi ihmal eden değil, çevreye değer veren yaklaşımlarla geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Uğur da, “Ancak bu şekilde arzu ettiğimiz kalkınmayı elde edebilir ve ülkemizi tam anlamıyla gelişmiş ülke konumuna taşıyabiliriz. Sanayiyi geliştirirken sonraki nesillere de güzel bir dünya bıraktığımızdan emin olmak zorundayız. Ülkemiz, Bursa gibi öncü kentler sayesinde çevreyle dost üretim tekniklerinde dünyayla yarışır konuma geldi. Sanayileşmenin ve çevreyi korumanın aynı anda mümkün olduğunu gösteren firmalarımız bugün ödül alacaklar. Sanayicilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının diğer firmalar tarafından da örnek alınmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Vali Canbolat'tan BOSİAD'a tebrik

Vali Yakup Canbolat da şunları söyledi: “Bursa hepimizin ortak değeri. Hepimiz bu topraklardan kazanıyor, bu topraklarda hayatımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla kazandığımızı yine bu topraklara harcamak asli görevimizdir. Bu şehre harcamak ise sadece yatırım yapmakla değil, yaptığımız yatırımın şehrimizi yok etmemesi için duyarlı olmak anlamına da gelmelidir. Yani, üretirken bu şehrin insanlarına saygı duymak, her türlü değerini ve kimliğini korumak, geliştirmek zorundayız. Ve bu saygı muhakkak ki çevreden başlanması gerekmektedir. Biz temizlemekten ziyade kirletmeme kültürünü toplumun tamamına yaymak zorundayız. Çevreyi tüketmeden üretmenin mümkün olabildiğine ve düzenli sanayi bölgelerinin bunu başardığına dikkat çekmek amacıyla yola çıkan BOSİAD'ı, çevreye olan duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum”

Sürdürülebilir çevreci yaklaşımla online olarak başvuru ve değerlendirmelerin yapıldığı yarışma, Bursa OSB firmaları arasında Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler, Çevreye Kirletici Etkisi Olan Tesisler ve İzin-Lisans Muafiyeti Olan Tesisler olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Aynı kategorilerde teşvik ödülleri de verildi.

Ödül alan şirketler

‘Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler' kategorisinde birinci Rudolf Duraner, ‘Çevreye Kirletici Etkisi Olan Tesisler' kategorisinde birinci Tredin Oto Donanım ve ‘İzin-lisans Muafiyeti Olan Tesisler' kategorisinde birinci Çelikform Gestamp oldu. Çevre teşvik ödülleri de; aynı kategorilerde sırasıyla Korteks Mensucat'a, Magneti Marelli ve Borusan Mannesmann firmalarının oldu.

Gecede jüri üyeleri ve yarışmaya katılım gösteren firmalara teşekkür plaketi verilirken, ödül töreninin ardından Bursa OSB ve BOSİAD'ın geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.