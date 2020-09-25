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Ceyhan ile Nilüfer arasında iş birliği

Nilüfer Belediye Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret eden Adana’nın Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Nilüfer’in bazı projelerini örnek aldıklarını belirterek, “Ceyhan’da sosyal hayatı canlandırmak istiyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret eden Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Nilüfer'in bazı projelerini örnek aldıklarını belirterek, “Ceyhan'da sosyal hayatı canlandırmak istiyoruz” dedi.


Adana'nın Ceyhan ilçesi Belediye Başkanı Hülya Erdem, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Halk Evi'nde ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erdem'e Nilüfer Belediyesi'nin projelerini yakından takip ettiklerini anlatan Hülya Erdem, “Ceyhan'da sosyal hayatı canlandıracak yeni projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını örnek alıyoruz” dedi.


Başkan Turgay Erdem de Nilüfer Belediyesi olarak gereken desteği vereceklerini belirterek yeni dönemde tarım konusunu öncelik haline getirdiklerini söyledi. Erdem, “Ceyhan, Çukurova'da önemli bir tarım merkezi. Biz de tarıma büyük önem veriyoruz. İki belediye arasında kooperatifler aracılığıyla işbirliği yapabiliriz” dedi.


İki başkan ziyarette çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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