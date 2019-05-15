Ceyhan, 'Setbaşı'nda Yasak Aşk'ı anlattı

‘Setbaşı'nda Yasak Aşk' isimli tarihsel romanı yayımlanan Mümin Ceyhan, Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide okurlarıyla bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İş insanı ve mühendis kimliğinin yanı sıra, kent kültürüne katkıları ve sivil toplum kuruluşlarında aldığı etkin görevlerle tanınan Mümin Ceyhan, bu defa kaleme aldığı tarihsel bir romanla gündemde. “Setbaşı'nda Yasak Aşk” isimli kitabıyla Bursa tarihine farklı pencerelerden ışık tutan Ceyhan, Nilüfer Belediyesi'nin Akkılıç Kütüphanesi'nde düzenlediği söyleşide romanını, okurlara anlattı. Söyleşi, aynı zamanda kitabın editörlüğünü de üstelenen araştırmacı yazar Hacı Tonak'ın yönetiminde gerçekleşti.

Ceyhan, kitabında 20.Yüzyıl'ın başlarında Bursa'nın sosyolojik, siyasi ve ekonomik durumuna da değiniyor. Mümin Ceyhan, tarihi bir roman yazma fikrinin, kendisini Bursa'nın yakın dönem tarihine, kentteki farklı dini ve etnik grupların varlığına, Osmanlı Devleti'nin çöküşü, işgal yılları, kurtuluş mücadelesi, Cumhuriyet'in ilk yılları ile kentin sanayileşme süreçlerine sürüklediğini ifade etti. “Çıktığım bu yolda en büyük avantajım Bursa araştırmalarının yer aldığı bir ihtisas kütüphanem ve tabi ki çevremdeki tarihçi dostlarımdı” diyen Ceyhan, yoğun bir araştırma sürecinin ardından kaleme aldığı hikayenin kahramanlarının gerçekten var olup olmadığı hakkındaki soruyu ise şu sözlerle yanıtladı: “Aslında sadece kafamdalardı, ancak yazın sürecinde hikayeye kendimi kaptırdıkça, gerçekliklerine ben de inanmaya başladım. Bir süre sonra da onlarla birlikte duygulanmaya başladığımı fark ettim”

Kitabın okurla buluşmasında, araştırmacı ve yazar Hacı Tonak'ın büyük katkısı olduğunu vurgulayan Ceyhan, “Yazmaya başlamadan önce ve yazarken çok araştırdım, düşündüm, ince hesaplar yaptım. Bunları hep bir mühendis kafası ve titizliğiyle gerçekleştirdim ve kitabın duvarlarını ördüm. Ancak Hacı Tonak, kitabın editörü olmasaydı, o yapının içine girip tarihi ve edebi birikimiyle dekorasyonu üstlenmeseydi, bugün bu söyleşiyi gerçekleştiremezdik” dedi. Söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Mümin Ceyhan'a katılımı ve samimi sohbeti için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür etti. Ceyhan daha sonra okurları için, geliri Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin Kır Çiçekleri Projesine bağışlanan kitaplarını da imzaladı.