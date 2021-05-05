Çeyrek asırlık çekirdek kahve lezzeti Köfteci Yusuf restoranlarında

Türkiye'de 1996'dan bu yana en lezzetli ürünleri hesaplı fiyatla sunan yerel restoran zinciri Köfteci Yusuf, yeni bir iş birliği hayata geçirdi. Anlaşma kapsamında Köfteci Yusuf, restoranlarında kahve çekirdeklerinin anında öğütülmesi ile oluşan kahve ürünlerini sunmaya başladı. Köfteci Yusuf restoranlarında servis edilen kahve çeşitleri arasında lungo, americano, sütlü kahve, caffé latte, mocha ve sıcak çikolata yer alıyor.

2019 yılında 80 milyon ziyaretçi ile rekor kıran Köfteci Yusuf, yeni dönemde özenle hazırlanan kahveleri müşterileriyle buluşturuyor. Çekirdek kahvelerinin, tüketici talebine göre anında öğütülmesiyle hazırlanan eşsiz lezzet, 4 TL fiyatıyla kahve severlere sunuluyor.

1996 yılında İznik'te kurulan Köfteci Yusuf, 33 ilde 181 noktada hizmet veriyor. Nestlé Professional, sene sonuna kadar tüm Köfteci Yusuf restoranları ve Köfteci Yusuf'un hizmet vermeye başladığı İDO seferlerinde, 230 makineyle hizmet vermeyi ve kahve satışı gerçekleştirmeyi planlıyor. Anlaşma kapsamında 2021 yılı sonuna kadar toplamda 2 milyon 200 bin bardak kahve satışının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Firmanın Türkiye Genel Müdürü Ali Mansour iş birliğiyle ilgili görüşlerini, “Türkiye'nin önde gelen yerel restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf ile birlikte hareket edecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Köfteci Yusuf müşterilerine en lezzetli kahveleri yüksek kalitede sunacağız. Kahve severler, sevdikleri, alışkın oldukları kahve lezzetine bundan böyle Köfteci Yusuf restoranlarında kolayca ulaşabilecek.” sözleriyle ifade etti.

Köfteci Yusuf Kurucusu Yusuf Aktaş'ın yaptığı açıklamada, “Yerel lezzetlerimizle birlikte, dinamik ve güncel müşteri isteklerinden olan kahve talebini de karşılıyoruz. Bugüne kadar değişmeyen ‘sektörün en iyileriyle çalışma' prensibimizi, bu kategoride de dünyanın en iyisiyle stratejik iş birliği yaparak uyguluyoruz. Hem fiyat hem kalite olarak misafirlerimizi birlikte memnun etme yolundaki iş birliğimiz için teşekkür ederiz.” dedi.