İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezaevi firarisi kalasların arasında yakalandı

Bursa Cezaevi’nden firar eden ve iki ayrı suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İnegöl ilçesinde gizlendiği kalasların arasında yakalandı.

Bursa Cezaevi'nden firar eden ve iki ayrı suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İnegöl ilçesinde gizlendiği kalasların arasında yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir suçtan dolayı konulduğu Bursa Cezaevi'nden firar eden, hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nce yaralama, İnegöl Asliye Ceza Mahkemesi'nce hırsızlık suçundan toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdar T. her yerde aranıyordu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegöl Doğu Garajı yakınlarında görülen şahıs, ekipleri fark edince kaçmaya başladı. Ekipler ile cezaevi firarisi arasında başlayan kovalamaca Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde son buldu. Polislerden kurtulabilmek için işyeri önünde bulunan kalasların arasına saklanan şahıs, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.


Serdar T. emniyetteki işlemlerin ardından firar ettiği cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.