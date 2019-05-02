İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Cezaevi firarisi nefes kesen kovalamacayla yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisten kaçmaya çalışan cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçmaya çalışan cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Bursa Açık Cezaevinden firar eden 23 yaşındaki Gürkan D, Hamidiye Mahallesi Barış Sokak üzerinde otomobiliyle gezdiği sırada polis aracını görünce kaçmaya başladı. Bu andan itibaren polis ile cezaevi firarisi genç arasında kovalamaca yaşanmaya başlandı. Polisin sıkıştırması sonucu kaçamayacağını anlayan genç otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.


Kıskıvrak yakalanan gencin yapılan GBT sorgusunda Cezaevi firarisi olduğu ayrıca iki farklı suçtan arandığı belirlendi. Sağlık raporu alınan genç işlemlerin ardından emniyette götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.