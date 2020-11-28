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Cezaevi önündeki cinayet anı kameraya böyle yansıdı

Bursa’da cezaevine oğlunu ziyarete giden Sadık Çayır’ın, husumetlileri tarafından öldürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da cezaevine oğlunu ziyarete giden Sadık Çayır'ın, husumetlileri tarafından öldürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin firardaki zanlıyı yakalama çalışması sürüyor


Bursa'da daha önce iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne sebep olan oğlunu ziyarete giden baba Sadık Çayır (57), husumetlisi olduğu kişiler tarafından ceza infaz kurumu önünde 9 kurşunla vurularak dün öldürüldü. Kan donduran olayda, yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı. 9 kurşun isabet eden Çayır ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


6 ay önce Darmstad Caddesi'nde taksici Sadık Çayır ile oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanları arasında park meselesi yüzünden silahlı kavga çıkmış, kiralama şirketinden Serdar Umur hayatını kaybederken, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Kavga ile ilgili olarak Alican Çayır tutuklanmıştı.


Oğlunu ziyarete giden baba Sadık Çayır dün ziyaret için cezaevi önünde beklerken silahla vurularak hayatını kaybetti. Zanlının kimliğini tespit eden Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmasını sürdürüyor.

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