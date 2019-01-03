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Cezaevinden yeni çıktı, yine uyuşturucuyla yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda polis 110 gram esrar, 2 çıkın metamfetamin ve çok sayıda aparat ele geçirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda polis 110 gram esrar, 2 çıkın metamfetamin ve çok sayıda aparat ele geçirdi.


Bir ihbarı değerlendiren İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 110 gram kubar esrar, 2 çıkın metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıdaki aparata el koydu. Olayla alakalı ev sahibi M.K. (40) gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.K'nin uyuşturucu suçundan cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi.

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