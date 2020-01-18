"Change" operasyonu Bursa emniyetini galeriye çevirdi

Emniyetin bahçesinde sergilenen bir çoğu lüks otomobil bahçeyi galeriye çevirdi.

400 polisle yapılan operasyonda çalıntı, yurt dışı plakalı, yakalamalı ve hacizli araçları, hafif kazalı ve tamiri ucuz olan araçların plaka ve şasileri ile değiştirip satan 16 kişi yakalandı. Bursa'da şüphelilere ait 30 farklı adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda araç plakası, araç tescil belgesi, noter satış senetleri, 1 adet av tüfeği ve araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen sahte plakalar, ruhsat ve tescil belgesi, elektronik şasi baskı makinesi de emniyette sergilendi. Diğer yandan yakalanan 190 change yapılmış araç Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Aralarında lüks arabaların da bulunduğu araçlar emniyetin bahçesini galeriye çevirdi.

Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan Y.K., A.Y., F.Ş., R.P., Y.Y., A.Y., S.Ç., E.K., Ü.D., Ö.Ş., K.U., N.G., M.Ş.G., F.K. C.A. ve Y.Ö.'nün emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Change operasyonun halen devam ettiği açıklandı.