Chedjou'dan 'Timsah' çizimi

Bursaspor'un başarılı savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, sosyal medya hesabından paylaştığı timsah çizimi ile tam not aldı.

Yeşil-beyazlı takımın sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Aurelien Chedjou, saha dışında yeteneği ile kendini konuşturdu. Passolig'in yaptığı yaraşma için çizim yapan Chedjou, timsahı kağıda döktü. Tecrübeli savunmacı sosyal medya hesabından, 'Çizimime kaç puan?' paylaşımı yaptı. Kamerunlu futbolcunun bu hareketi taraftarlar tarafından da takdir edildi.