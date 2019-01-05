CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey:

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, o senenin bu sene olacağını belirterek, “Buna inanın. Birlikte başarma zamanı. Siz varsanız kesinlikle başarırız” dedi.

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, dün adaylığının açıklanmasının ardından bugün ilk olarak Ankara'da Anıtkabir'e gitti. Bozbey, ardından Bursa'ya doğru yola çıktı. İlk olarak İnegöl'e uğrayan Bozbey, daha sonra kendisini Kestel Barakfakih'de karşılayan vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra, Bozbey Kent Meydanı'nda kendisini bekleyen partililerle buluştu.

Bozbey, “Sizlerin desteği ve isteğiyle buradayız. Hizmet ve Bursa'yı gülümsetmek için buradayız. Tarih boyunca hep önder olmuş, Yenişehir, İznik'i ile başkent olmuş Bursa. 17 ilçesiyle Türkiye'nin dördüncü büyük şehri Bursa” dedi.

“Bitişiğimizde Nilüfer örneği var”

"Bursa'nın simgesi Ulucami'yi, Tophane sırtlarını görmek ne mümkün" diyen Bozbey, “Bursa 60'lı yıllardan kurulan ilk fabrikalardan itibaren çehresi çok değişti. Uzun süreden beri var olan ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre, işsizlik, turizm sorunu yok mu? 2016 yılında Türkiye'nin en fazla gelir aldığı yıldır 40 milyar dolar. Bursa'ya 136 milyon lira düştü. Bu güzel kentte çok güzel eserler ve miraslar var. Hangileri ortada. Bunları ortaya çıkaracağız. Tüm bunları değerlendirdiğimizde Bursa'da birlikte yönetim sorunu var. Kimse kimseye sormuyor, danışmıyor. Ama bitişiğimizde Nilüfer örneği var, birlikte yönettik ne hale geldi. Birlikte, beraber, demokrasi içinde yönetmeyi Bursa'da da göreceğiz. Hep birlikte bunu sağlayacağız” diye konuştu.

“31 Mart'ta Bursa yeniden yeşiline kavuşacak süreci başlatacak”

31 Mart'ta Bursa'nın yeniden yeşiline kavuşacak sürecin başlatılacağını ifade eden Bozbey, “Bursa'ya adanmış bir ömür var. Osmangazi'nin, Yıldırım'ın, Bursa'nın yüzü gülecek. Hepimizin yüzü gülecek. Burada olmayan yüzbinlerin hangi partiye oy verdiği önemli değil, insan olması yeter. Bizim kalbimiz Bursa için atıyor. Bundan sonra kentin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi hepsi aynı olacak. Eşitsizliği kaldıracağız. Ötekileştirmeyi; Bursa'da kaldıracağız. Çünkü biz insanız. Onun için birbirimize sarılacağız. Bütün sorunlarımızı birbirimize sarılarak çözeceğiz. Bursa'yı birlikte güçlü hale getireceğiz. Bursa bizimle gülümseyecek” açıklamasını yaptı.

“O sene bu sene buna inanın”

“O sene bu sene dostlar, buna inanın” diyen Bozbey, şöyle devam etti: “O sene bu sene olacak. Birlikte başarma zamanı. Siz varsanız kesinlikle başarırız. Allah utandırmasın, yolumuzu açık etsin.”

Bozbey, konuşmasının ardından vatandaşlara otobüsten karanfil attı.