CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca göreve başladı

Geçtiğimiz pazar günü 4 adaylı CHP Bursa İl Başkanlığı kongresinde ipi İsmet Karaca ve ekibi göğüsledi. Parti binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski başkan Hüseyin Akkuş'tan görevi alan İsmet Karaca, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Hüseyin Akkuş, yaptığı kısa konuşmada, İsmet Karaca'ya iki yıllık görevinde başarılar diyerek, “Bizler geçmiş dönem yönetim kurulu üyeleri olarak, kendine ve arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Her şey gönlümüzce olsun, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın buluşalım. Her daim biz ve arkadaşlarımız bu yolda varız. Dışarıya karşı da birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz” dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığı'na seçilen İsmet Karaca da, kendi içlerinde yapılan seçimlerde zafere ihtiyaçlarının olmadığını vurguladı. Karaca, “Bu bir zafer değil, yeni dönemin başlangıcıdır. Kongrelere de ben ve arkadaşlarım bizi seçmeleri değil, görev vermelerini istedik. Örgütümüz bu görevi bize verdi. Bugün itibariyle ben yok, biz varız. Hep birlikte çalışacağız. Geçtiğimiz kongremiz muhalefetteki son kongremizdi. 38'inci olağan kongremiz CHP iktidarında olacaktır” dedi.