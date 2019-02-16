CHP Karacabey İlçe Yönetimi istifa etti

Bursa'da CHP Karacabey İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti.

CHP Parti Karacabey İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Çiftçi, “Cumhuriyet Halk Partisi Karacabey İlçe Başkanlığı görevimden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Kadın ve Gençlik Kollarımızla beraber bu akşam istifa ettik. Belediye Meclis Üyeliği ve ittifak sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle, Karacabey'de seçim kaybetmek isteyen bazı kişilere karşı istifa ederek bu tavrı gösterme kararı aldık. Bugüne kadar yanımızda olan tüm parti örgütüme, emekçilerimize ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde daha rahat ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla partimizin önünü açmış olduk. Partimizin zarar görmemesi açısından detaylı açıklamayı 31 Mart sonrasında yapacağız. Hiç kimseye bir kırgınlığımız yoktur. Partimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.